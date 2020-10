De Luca durissimo “La gestione del verde pubblico a Manfredonia mostra segni di schizofrenia”

Manfredonia, 21 ottobr e2020. “La gestione del verde pubblico di questa amministrazione di burocrati mostra, segni di profonda schizofrenia. Da un lato ordina alla propria squadra di sospendere i trattamenti fitosanitari sulla palme, probabilmente dovuto all’aumento del costo dei prodotti da utilizzare, e dall’altro fa un appalto per potature inutili e fuori tempo e quindi decisamente dannose in via Di Vittorio.

Noi non crediamo che gli alberi siano TOTEM da venerare, ma riteniamo che le potature vadano fatte con parsimonia, con tecnica adeguata e nel giusto periodo.

Il lavoro che si sta facendo ora sta provocando enormi danni alla vegetazione.

1. Stanno tagliando nello stesso modo alberi diversi, con diverso portamento ed età, per cui molti non ne avrebbero bisogno.

2. Stanno capitozzando gli alberi, riducendo le riserve energetiche contenute nei rami. Stanno provocando un ricaccio incontrollato di nuove gemme avventizie senza che vi sia un autocontrollo ormonale da parte delle gemme apicali. Stanno aprendo larghe ferite che possono far accedere funghi e batteri.

3. Stanno intervenendo nel periodo in cui gli alberi si liberano delle tossine, attraverso le foglie che cadranno, lasciandole al loro interno. Stanno intervenendo in un periodo di intensa attività vegetativa prima del riposo invernale, periodo in cui si dovrebbe intervenire.

In conclusione: il verde urbano è in mano a burocrati incompetenti che lo stanno distruggendo ordinando interventi assurdi e dannosi e sospendendo interventi necessari.”

Alfredo De Luca – VERDI Manfredonia

fotogallery