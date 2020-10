Gemmato “Nuova struttura FdI a Foggia. Comune: serve riequilibrio”

Foggia, 21 ottobre 2020. “Fratelli d’Italia è un partito sano, che si è affermato al primo posto nel centrodestra regionale, secondo soltanto al PD. Proseguiamo il percorso insieme sia agli eletti sia ai non eletti, con l’interesse unico di guardare al futuro con positività: faremo opposizione in Consiglio regionale e lavoreremo a programmi territoriali. , 21 ottobre 2020. “Fratelli d’Italia è un partito sano, che si è affermato al primo posto nel centrodestra regionale, secondo soltanto al PD. Proseguiamo il percorso insieme sia agli eletti sia ai non eletti, con l’interesse unico di guardare al futuro con positività: Su sicurezza e sanità faremo sentire la nostra voce: raccolgo l’input della classe dirigente foggiana e presenterò un’interrogazione sulla sicurezza nella città di Foggia; sulla sanità possiamo già dire che in questi mesi non è stato fatto nulla da Emiliano e dal centrosinistra, a cominciare da una differenziazione dei percorsi di accesso alle strutture sanitarie”. Così l’on. Marcello Gemmato, commissario regionale di FDI, questa mattina a Foggia nella conferenza stampa di presentazione della nuova struttura organizzativa del partito sempre più in crescita, radicato al territorio e che punta al coinvolgimento ancor più diretto e propositivo di ogni area, attraverso l’impegno e il coinvolgimento di appositi delegati.

“È la nuova tappa di un lavoro avviato un anno fa, che ha prodotto un risultato importante alle elezioni regionali grazie all’impegno di tutti i candidati e della struttura di un partito vero” ha spiegato il coordinatore provinciale Giandonato La Salandra.

L’altro coordinatore Franco Di Giuseppe ha fatto riferimento alla verifica politica in corso al Comune di Foggia. “Abbiamo sempre sostenuto con impegno, determinazione e lealtà l’amministrazione comunale e il sindaco Landella (primarie comprese), e lo abbiamo anche fatto nel precedente mandato, pure quando abbiamo subito torti” ha ricordato. “Per questo, e alla luce del risultato elettorale ottenuto e del numero di consiglieri comunali in quota – 5, come la Lega – abbiamo titoli morali e politici per chiedere di riequilibrare la nostra presenza in giunta e nelle società partecipate, con un assessore e due rappresentanti in più nei consigli di amministrazione” la richiesta ribadita. “Attendiamo di conoscere la risposta ufficiale del sindaco rispetto alla nota che gli abbiamo inviato, con senso di responsabilità anche rispetto a veti annunciati e presunti, per chiudere nel più breve tempo possibile la verifica ed affrontare i problemi seri della città. In politica, gli impegni devono essere mantenuti. E vogliamo confrontarci anche con il presidente dell’amministrazione provinciale, che abbiamo contribuito a far eleggere ma finora non ha coinvolto i partiti nella realizzazione di un programma che vorremmo almeno conoscere” la conclusione di Di Giuseppe.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA FRATELLI D’ITALIA

COORDINAMENTO PROVINCIALE FOGGIA