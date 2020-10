Albeghiero Manfredonia, casi sospetti COVID. Dirigente “Massima serenità, didattica continua”

(statoquotidiano) Manfredonia, 21 ottobre 2020. “Ci sono dei sospetti casi Covid riguardanti alcuni alunni dell’istituto, ma fino a quando non avrò l’ufficialità dell’ASL non potrò comunicare nulla. Il messaggio principale è un altro: per me è come se fossero miei figli, è come se avessi 380 figli da accudire, e pensare. La scuola non deve essere abbandonata, e si deve muovere attraverso due binari: diritto alla salute ma, allo stesso tempo, diritto allo studio. Sono orgoglioso di di tutti i ragazzi, i docenti, i collaboratori scolastici, dell’intero personale, per quanto stanno facendo, per la loro responsabilità in questa fase che sta attraversando il territorio”. E’ quanto dice a StatoQuotidiano.it il dottor Luigi Talienti, dirigente scolastico dell’IPEOA Michele Lecce di Manfredonia, sede distaccata dell’alberghiero di San Giovanni Rotondo.

Come già ricordato (fonte: StatoQuotidiano.it), il 16 ottobre 2020 era stata disposta la sospensione delle attività per 7 classi dell’istituto, in seguito all’accertata positività al nuovo coronavirus di 1/2 persone correlate all’istituto.

In seguito l’attivazione di tutte le misure previste dalle normative e dai protocolli di riferimento. “Ho segnalato un numero di alunni elevatissimo, anzi forse sono stato fin troppo zelante: gli alunni, ma anche contatti stretti, strettissimi, presunti, tutto nel rispetto delle misure previste”, dice il dr. Talienti. In totale si parla di circa 50 ragazzi in quarantena, “seguiti ogni giorno dai docenti e dalla dirigenza dell’istituto”.

(CONTINUA)

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it