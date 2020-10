Manfredonia, manutenzione straordinaria Chiesa e Convento S.M.Grazie: ok costi

Manfredonia, 21 ottobre 2020. “Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa e Convento Santa Maria delle Grazie di Manfredonia“: costo complessivo dell’intervento, sostenuto dalla Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise in Foggia pari a € 58.133,54, di cui € 48.541,50 con contributo concesso ed impegnato con D.D. del Servizio LL.PP n. 623 del 30.11.2018 e € 9.592,04 quale cofinanziamento della Provincia. E’ quanto emerge da un recente atto regionale.

Con lo stesso provvedimento, è stato deliberato di “liquidare la somma di € 23.541,50, quale Saldo del finanziamento, in favore della Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise in Foggia – Lavori di manutenzione straordinaria della Chiesa e Convento S.Maria delle Grazie in Manfredonia.