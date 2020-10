Manfredonia. “Raddoppia tassa sui registratori di cassa, protesta commercianti”

Manfredonia, 21 ottobre 2020. AUMENTATA e raddoppiata la “visita tecnica” del registratore di cassa presso i commercianti. “Da 30 euro più IVA all’anno, siamo passasti a 45 euro più IVA, non solo ma siamo obbligati a pagare per due anni che in totale fanno 110 euro” ragguaglia Massimo Rignanese, fiorista alla periferia di Monticchio. “Per quale motivo l’Agenzia delle entrate ha deciso tale aumento e il prolungamento a due anni della tassa per la verifica del registratore di cassa, non lo spiega” protesta il fiorista che incalza “tenuto conto che l’operato del tecnico si risolve effettivamente ad una semplice visita e al controllo del codice QR e basta.

Una vera tassa sul possesso di uno strumento di lavoro che siamo stati peraltro ad acquistare ex novo per adeguarci alle nuove normative sul commercio. Commercio che dati i tempi che corrono – evidenzia – si è drasticamente ridotto a parte la fermata obbligata di aprile e maggio a causa del Covid-19. Solo in questo anno non sono stati celebrati trenta matrimoni che mi assicuravano un respiro nelle entrate e mi consentivano di pagare il fitto del negozio, la Tari, i servizi come il telefono e l’elettricità, tasse varie. Si parla tanto di aiuti a destra e a manca – protesta – ma la realtà è questa: invece di aiuti e supporti ci mandano batosta su batosta”.