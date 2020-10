Manfredonia, ricerca figura “Site Manager” per azienda settore energia

Lavoropiù Spa – filiale di Cesena – ricerca per azienda cliente settore energia una figura di SITE MANAGER.

La risorsa, rispondendo al responsabile del dipartimento engineering, sarà responsabile della costruzione e della conduzione dei lavori nel cantiere sito a Manfredonia e dell’avviamento dell’impianto. Più nello specifico dovrà garantire il rispetto di leggi e norme vigenti, garantire il rispetto dei programmi temporali per la sua esecuzione, della verifica della documentazione progettuale e del controllo dei costi della commessa.

Si richiede diploma ad indirizzo tecnico, conoscenza dei programmi applicativi e del gestionale primus, la conoscenza delle norma di legge in materia di sicurezza e gestione dei cantieri, pregressa esperienza nella mansione, piena disponibilità al trasferimento in Puglia e in altre regioni per cantieri futuri e l’inserimento in Partita Iva in qualità di collaboratore.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Manfredonia

