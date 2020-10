Marchionni “Con l’Avellino tornare a stupire”

Foggia, 21 ottobre 2020. “Abbiamo studiato con attenzione l’Avellino, è una squadra forte in un buon periodo di forma. Noi dobbiamo fare una grande partita domani sera, scendendo in campo con la voglia giusta per tornare a stupire, dimostrando di essere in grado di giocarcela con tutti, rendendo difficile ogni match come accaduto nel secondo tempo di Catanzaro, dal quale dobbiamo ripartire nonostante il risultato negativo finale. Formazione? Ho qualche dubbio, com’è normale che sia perché devono sentirsi tutti importanti e pronti”.

Così il Mister Marchionni alla vigilia del match con l’Avellino, in programma domani allo Zaccheria alle ore 20.45

Area Comunicazione Calcio Foggia 1920