Orta Nova, positività nel personale docente: sospese attività 3 classi

Orta Nova, 21 ottobre 2020. Sono 3 le classi (1C-1D-1E) della Scuola Primaria di Via Scarabino (Elementare II Circolo), correlate all’Istituto Comprensivo Pertini di Orta Nova, per le quali è stata disposta la sospensione delle attività didattiche, in seguito alla “positività al Covid_19 riscontrata nel personale docente”. E’ quanto emerge da un recente provvedimento del dirigente scolastico.