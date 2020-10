Pitta nomina la giunta a Lucera, riservate al sindaco bilancio e urbanistica

(statoquotidiano). Lucera, 21 ottobre 2020. Il sindaco di Lucera ha nominato la nuova giunta comunale. Tre donne assessore, Carolina Favilla al turismo e cultura, Carmen Di Cesare ai lavori pubblici (entrambe già presenti nell’ultimo esecutivo di Antonio Tutolo) ed Emanuela Gentile ai servizi sociali e politiche giovanili: “Questo risultato lo dedico a chi ha creduto in me e continua a farlo, in bocca al lupo a tutta la giunta, e ora avanti tutta per il bene della nostra amata città”. E’ il commento del neoassessore sui social.

Rivestirà il ruolo di vicesindaco Nicola Di Battista, assessore alle attività produttive. Pierluigi Colomba sarà delegato alla sicurezza urbana, Alfonso Trivisonne al personale e politiche del lavoro. Le deleghe al bilancio e all’urbanistica, (gli uscenti in questo ruolo erano Fabrizio Abate e Gianni Croce), Lucera, Pitta prepara la squadra degli assessori, incerta la casella al bilancio che non compaiono fra quelle assegnate, restano al sindaco.