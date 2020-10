Riuniti, già 2 assistiti nel secondo modulo rianimazione COVID 🛑

(statoquotidiano) Foggia, 21 ottobre 2020. Sono già 2 gli assistiti COVID nel reparto di rianimazione, II modulo del Policlinico Riuniti di Foggia, attivo nel Centro trapianti di urologia. In totale si parla di nuovi 6 posti letto per un totale di 16 “ed entro 20 giorni se ne aggiungeranno altri 11 (per 27 totali)”. Sono 7 invece gli assistiti COVID nel I reparto di rianimazione, su 9 posti letto disponibili. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

In totale si parla di un numero tra 80 e 90 assistiti COVID nelle strutture del Policlinico foggiano tra i reparti di malattie infettive, rianimazione e pneumologia.

“Entro la fine mese, presso l’ospedale D’Avanzo, inizieranno ulteriori lavori in Rianimazione grazie ai finanziamenti del Ministero e ciò consentirà in 80/90 giorni di avere a disposizione altri 15 posti letto di Rianimazione che saranno mantenuti stabilmente anche dopo la pandemia”. Lo rende noto l’azienda. “La struttura ospedaliera, dunque, dispone al momento di 90 posti letto Covid che arriveranno a 120 nel giro di poco tempo con una previsione di 135 a regime. Il Policlinico, infine, ha già acquisito tutte le tecnologie capaci di attrezzare la Rianimazione e tutti gli ambienti emergenziali, al netto delle assunzioni infermieristiche e anche di medici anestesisti avendo già concluso tutte le procedure concorsuali”.

Bollettino epidemiologico regionale, 21 ottobre 2020. Sono stati registrati 5.300 test, oggi in Puglia, per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 324 casi positivi: 123 in provincia di Bari, 26 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 61 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 61 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione. Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Bari.

COVID_19. Mappa attualmente positivi, 21.10.2020. Dal bollettino epidemiologico regionale Puglia.

Foggia, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, Orta Nova, Lucera: fascia over51;

Cerignola, Ascoli Satriano, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, Apricena, San Severo: fascia 21-50;

Vieste, Stornara, Ordona: fascia 11-20

Peschici, Lesina,Stornarella, Carapelle, San Nicandro Garganico: fascia 6-10;

Tra 1 e 5 casi: Zapponeta, Candela, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata di Puglia, Monteleone di Puglia, Panni, Accadia, Deliceto, Castelluccio dei Sauri, Troia, Castelluccio Valmaggiore, Biccari, Alberona, Carlantino, Volturino, Motta Montecorvino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Motta Montecorvino, Poggio Imperiale, Chieuti, San Paolo di Civitate, Mattinata, Rignano Garganico.

(NOTA BENE: IN CONSIDERAZIONE DELL’ASSENZA DA SEMPRE DEI NOMI DELLE AREE, E DEI COMUNI, QUALSIASI IMPRECISIONE SARA’ RETTIFICATA IN SEGUITO ALLE RELATIVE SEGNALAZIONI)

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 502.331 test. 5.690 sono i pazienti guariti. 5.991 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 12.325, così suddivisi: 5.183 nella Provincia di Bari; 1.160 nella Provincia di Bat; 933 nella Provincia di Brindisi; 2.911 nella Provincia di Foggia; 974 nella Provincia di Lecce; 1.064 nella Provincia di Taranto; 94 attribuiti a residenti fuori regione; 6 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it