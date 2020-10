Riuniti, reparto Rianimazione: positivi 3 medici e 2 specializzandi

Foggia, 21 ottobre 2020. La Direzione Generale e Sanitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, dopo aver effettuato le verifiche sui dati epidemiologici all’interno del Policlinico Riuniti, comunicano quanto segue in merito ai recenti contagi avvenuti alcuni giorni fa nel reparto della Rianimazione. Sono, intanto, 5 le persone infettate in totale di cui 3 medici e 2 specializzandi. Un medico è a casa, paucisintomatico, in isolamento fiduciario dopo aver eseguito il tampone risultato positivo, gli altri due sono ricoverati nel reparto di Malattie Infettive ma sono anch’essi paucisintomatici. I due medici specializzandi sono a casa paucisintomatici.

Nel momento della scoperta del contagio, nel reparto sono stati attivati tutti gli iter per il tracciamento dei contatti stretti delle 5 persone, dentro e fuori la struttura ospedaliera, avviando l’esecuzione dei tamponi che finora ne conta un centinaio più altri 63 effettuati ieri a fine giornata e che sono risultati negativi.