Squadra Mobile Bari “Positivo agente di altra provincia, siamo al lavoro”

Bari, 21 ottobre 2020. “Si precisa, di seguito alle notizie diffuse su alcuni organi di stampa in data odierna relativamente ad una chiusura della locale Squadra Mobile, che detto ufficio prosegue regolarmente l’attività di competenza, mai interrottasi. A seguito della riscontrata positività di un appartenente alla Polizia di Stato in servizio in altra provincia, temporaneamente aggregato a Bari per servizio nella scorsa settimana, tre poliziotti saranno sottoposti a tampone domani a fini precauzionali, benché non ricorrano nel caso di specie i presupporti per l’isolamento fiduciario. Sempre a scopo precauzionale, gli uffici sono stati sanificati”. (Nota stampa)