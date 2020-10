SS16, incidente in area San Ferdinando di Puglia: 2 feriti

Bari, 21 ottobre 2020. La statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Bari, a causa di un incidente avvenuto al km 724,000, a San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Nel sinistro, le cui cause sono in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti un veicolo ed un mezzo Anas. Nell’impatto, due persone sono rimaste ferite. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di rilievo del sinistro, il traffico è temporaneamente deviato lungo la complanare al km 723,900. Sul posto sono intervenute le squadre Anas del 118 e delle le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.