Verifica politica alla Provincia, Fdi “Chiederemo a Gatta qual è il progetto”

Foggia, 21 ottobre 2020. Alla Provincia abbiamo avviato una verifica politica per avere un quadro generale dell’attività. In genere, anche quando si votava direttamente per i suoi rappresentanti, si guardava all’ante di Palazzo Dogana in seconda battuta, e questo è sbagliato”. Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Franco Di Giuseppe, spiega quanto accennato in conferenza stampa oggi, conferenza incentrata sul nuovo assetto da dare alla giunta comunale e sul fatto che “non chiediamo di più di quanto meritiamo”, sintetizza. Gemmato “Nuova struttura FdI a Foggia. Comune: serve riequilibrio”

Per questo, è stato segnalato il nome del secondo assessore nell’esecutivo a Palazzo di città con Matteo De Martino. E’ quello di Claudio Amorese. Sarebbe un ritorno, dato che già rivestiva questo ruolo prima di Sonia Ruscillo alle attività produttive: “Il sindaco ci ha chiesto di trovare un altro nome. A questo punto noi abbiamo risposto sollecitandolo a una medesima risposta scritta. Speriamo che domani batta un colpo”. Ma non meno importanti sono le istanze che il partito avanza al presidente della Provincia Nicola Gatta: “Ci dobbiamo incontrare per saper cos’è stato fatto e cosa c’è da fare. Conoscere i provvedimenti per avviare un rapporto costante e perché i partiti conoscano le criticità. Se c’è un problema è necessaria corresponsabilizzazione, sul progetto vogliamo dire la nostra”.

Di Giuseppe si limita al suo ruolo politico, ma fra i consiglieri provinciali serpeggia un po’ di malcontento sia perché auspicano un maggiore coinvolgimento nelle decisioni da parte del presidente, sia perché non avrebbero ben chiaro l’assetto delle deleghe. Sono 4 al momento i consiglieri della Lega in assise e, sebbene nessuno di loro abbia fatto una dichiarazione di indipendenza a seguito delle regionali, la domanda è se la rappresentanza leghista sia rimasta la stessa. Consalvo Di Pasqua da Fi è passato al partito di Salvini al Comune, essendo anche consigliere provinciale dovrebbe valere lo stesso criterio. Dunque sono passati da 3 a 4 lasciando a Fi un solo consigliere, Mattia Azzone.

Ma nell’analisi compositiva ecomplessiva del consiglio, si guarda a come è stata svolta la campagna per le regionali, a chi ha votato e fatto votare per chi, quanti hanno scelto Andrea Caroppo fra di loro, quanti hanno lasciato la Lega nei loro Comuni. Anche per tutte queste situazioni in sospeso si chiede un confronto.

A febbraio si vota per il rinnovo del consiglio provinciale e a maggio del 2021 è previsto il voto anche a Candela, comune di cui Nicola Gatta è sindaco. Eletto con il supporto dei civici e del centrodestra, da ex di Forza Italia, (mentre il Pd indicòil sindaco di S. Marcoin Lamis Michele Merla) il presidente si trova a fare il punto politico con la sua maggioranza dopo che le regionali hanno segnato qualche solco, si vedrà quanto divisivo, nel sostegno ai vari candidati.

Paola Lucino, 21 ottobre 2020