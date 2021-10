Comparti, Prencipe “I cittadini hanno bisogno di amministratori competenti”

È a dir poco illusorio sostenere, come fa una candidata, che il Comune possa anticipare ai Consorzi ancora inadempienti somme che non ha e che in ogni caso mai potrebbe legittimamente anticipare; così come lascia il tempo che trova, se non rappresentare piuttosto un potenziale ostacolo al completamento delle opere da parte di alcuni Consorzi ormai in dirittura d’arrivo, l’iniziativa di presentare alla Commissione Europea un’interrogazione per verificare ”La legittimità delle proroghe nella gestione delle lottizzazioni ad iniziativa privata”, e nel frattempo limitarsi ad accentrare sul Comune responsabilità che andrebbero ben spalmate sui vari protagonisti della vicenda.