Gemelli picchiati a sangue a Stornara “Presto arrestati gli aggressori”

Stornara (Foggia), 21/10/2021 – (l’immediato) La squadra-Stato si è presentata compatta a Stornara, in risposta alla terribile aggressione avvenuta nei pressi di un bar qualche settimana fa. Mentre uno dei due fratelli aggrediti lotta ancora contro la morte, in stato di coma farmacologico, i rappresentanti delle forze dell’ordine e i vertici dell’ordine pubblico hanno voluto incontrare le autorità locali e i cittadini dei Cinque Reali Siti per prospettare una strategia condivisa di maggiore attenzione per questo territorio.

“Siamo vicini all’individuazione dei responsabili della brutale aggressione di Stornara – ha commentato il prefetto, le cui parole hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del comandante provinciale dei carabinieri, Nicola Lorenzon. Fondamentali le immagini che le telecamere degli esercizi pubblici hanno captato durante le concitate fasi dell’aggressione. Mentre le indagini dei carabinieri proseguono, il prefetto ha invitato la comunità locale a fare quadrato per evitare che il campo dell’illegalità possa allargarsi in un territorio molto provato dalle recenti notizie di cronaca. “Non dobbiamo avere il timore di parlare di mafia” – ha aggiunto il questore Sirna durante il suo intervento. (l’immediato)