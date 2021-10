Manfredonia. “I barbari automobilisti” di via delle Cisterne

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 21 ottobre 2021. Riceviamo da diversi giorni le segnalazioni di comportamenti penalizzanti gli abitanti di via delle Cisterne in merito a comportamenti automobilistici e parcheggi non solo non a norma di codice della strada (parcheggi in doppia fila) ma anche non rispettosi dei residenti, a volte impossibilitati anche a poter accedere facilmente all’ingresso della propria abitazione.

In aggiunta spesso riferiscono di aver assistito a manovre poco dissimili ai contorsionismi da circo.

I residenti riferiscono di aver notato un aumento del malcostume in concomitanza della campagna elettorale e si augurano che prevalga nei parcheggiatori e transitanti “frettolosi” una maggiore attenzione nei confronti di chi in quella via ci vive.