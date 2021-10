“Società Civile” incontrato la commissaria Magno. Ecco le richieste

Stato Quotidiano, 21 ottobre 2021. È uno dei primi incontri fra la commissione insediatasi al Comune di Foggia e un’associazione cittadina. Lucia Aprile, presidente del comitato “Società Civile”, ha incontrato stamattina Marilisa Magno per discutere di alcune questioni già rappresentate in molteplici pec inviate all’attenzione della commissaria prefettizia.

“Ho trovato una persona molto disponibile all’ascolto, che ha preso nota delle cose che non le erano chiare e di cui non era conoscenza, come la recinzione di parco S. Felice, che è ancora lì, e quella dell’Ufficio relazioni con il pubblico. Ho sottolineato come, telefonando all’Urp, o non risponde nessuno oppure ci si sente rispondere che non si è competenti sulla materia”.

Riguardo alla recinzione di Parco S. Felice le è stato reso noto che se ne sta occupando l’avvocatura dell’ente. “Il Tar, mi è stato detto successivamente da un dirigente, ha rigettato la sospensiva richiesta dell’Asd Rovelli, quindi la recinzione potrebbe essere rimossa già domani”. Altro tema di confronto, quello dell’emergenza abitativa su cui Magno ha mostrato particolare sensibilità sin dai primi giorni di insediamento. In particolare si è parlato delle 7 famiglie che vivono a Borgo Mezzanone: “Si tratta di situazioni di grave disagio- dice Lucia Aprile che con il comitato ha preso a cuore le loro difficoltà e le ha rappresentate durante l’amministrazione uscente- per esempio quella di una ragazza con i genitori entrambi disabili chiusa in casa sia per via delle barriere architettoniche che per il problema della sicurezza degli autobus dal borgo a Foggia. Ci sono casi di persone bisognose di cure giornaliere, sole e senza aiuto, che continuano a essere confinate in quello che è diventato un vero e proprio ghetto”.

La collocazione delle famiglie a Mezzanone – escluse dalla graduatoria definitiva per le assegnazioni di case popolari pubblicata la scorsa estate- è stata caratterizzata da varie vicissitudini sin dai tempi in cui ci sono arrivate durante il governo di Paolo Agostinacchio. Ne sono rimaste solo sette (ne erano molte di più originariamente) nel limbo dell’appartenenza del Borgo al comune di Manfredonia, definita successivamente, e la loro residenza foggiana.

Al commissario ha anche chiesto la disponibilità di uno spazio comunale dove le associazioni civiche possono incontrarsi.