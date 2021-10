Lopalco a Manfredonia, Valente “Assessore sanità assente da oltre un decennio”

Gli interventi degli operatori sanitari presenti al LUC hanno evidenziato lo stato di emarginazione della sanitΓ manfredoniana e la chiusura di reparti e poliambulatori specialistici , nonostante un ampio bacino d’utenza che si moltiplica durante il periodo estivo. L’assessore Lopalco, dopo aver registrato i dati mortificanti riportati da medici, infermieri ed operatori presenti e le ansie di una popolazione che si sente sempre piΓΉ abbandonata a se stessa in un settore essenziale per la vita civile di un territorio, sotto la sollecitazione del candidato sindaco Valente ha promesso di approfondire la situazione di Manfredonia e di dare risposte concrete nell’arco dei prossimi sei mesi.

β€œPurtroppo – ha dichiarato Lopalco- la situazione di Manfredonia non Γ¨ la sola in tutta la Puglia. Sto girando in lungo e in largo la nostra regione e vi assicuro che c’è da lavorare sodo per ripristinare una sanitΓ giusta e attiva, che passa essenzialmente dalla messa in rete dei vari servizi ospedalieri nell’ambito distrettuale”.