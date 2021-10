Manfredonia, Covid: Progetto “Scuola Sentinella” per controllare la circolazione del virus

Manfredonia (Foggia), 21/10/2021 – ISTITUTO COMPRENSIVO

“UNGARETTI + M. TERESA DI CALCUTTA” MANFREDONIA Oggetto: PROGETTO SCUOLA SENTINELLA.





“Per sorvegliare l’epidemia del Covid–19 si avvierà un monitoraggio per controllare la circolazione del virus negli istituti scolastici. Il nostro istituto è stato individuato come “Scuola Sentinella”: saranno effettuati, su base volontaria, test salivari molecolari su un campione di 250 alunni/e nella fascia 6/14 anni, ogni quindici giorni. Vi chiediamo di aderire all’iniziativa dando il vostro consenso alla somministrazione del tampone salivare, sottoscrivendo l’apposito modulo in allegato e restituendolo, firmato, al docente

coordinatore di classe. In caso di un numero maggiore di adesioni, rispetto al campione che dovrà effettuare lo screening, si provvederà al sorteggio”.





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco DI PALMA