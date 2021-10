Serena Carella, la ballerina di Amici di Cerignola su Donna Glamour

Cerignola (Foggia), 21/10/2021 – (donnaglamour) Serena Carella ha compiuto l’ingresso nella scuola più ambita dagli italiani, quella di Amici, per la ventunesima edizione. Accedere a un talent show così prestigioso attesta già il notevole talento di cui la giovane ballerina dispone. E, se saprà confermare i buoni inizi, avrà una lunga e brillante carriera davanti a sé.

L’importante vetrina ricevuta costituirà certamente un eccellente trampolino di lancio verso un cammino che spera possa essere fortunata come alcuni dei predecessori. Passiamo, dunque, a vedere chi è, con tutte le informazioni finora trapelate.

Fonte: chiecosa

Serena Carella: la biografia

Serena Carella è nata il 2 ottobre 2002, sotto il segno della Bilancia, a Cerignola, in provincia di Foggia. Appassionata di danza fin dall’età di 6 anni, si esibisce in una compagnia francese, la Giovanni Martinat, in Nuova Aquitania. Ha partecipato a spettacoli all’estero e si è aggiudicata varie borse di studio, pure per l’America. Frequenta la scuola di Kledi Kadiu, storico volto dei programmi di Maria De Filippi. Frequenta, infatti, la KlediDance, dedita ad assorbire tutti i suggerimenti del suo insegnante, maestro di Amici anni fa. A settembre 2021 Serena è diventata una allieva della popolare trasmissione di Canale 5, dopo essere scesa in pista sulle note del brano Zitti e Buoni dei Maneskin. Il banco le è stato assegnato da Raimondo Todaro, rimasto colpito dalle capacità della ragazza, a differenza di Alessandra Celentano. (donnaglamour)