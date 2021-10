Manfredonia 21 ottobre 2021. Dai comparti alle infiltrazioni della criminalità, dall’ospedale San Camillo al bilancio comunale.

StatoQuotidiano incontra l’ingegnere Gianni Rotice, candidato a sindaco di Manfredonia con le 2 liste civiche “Strada Facendo” e “Io Voto Gianni” che compongono la coalizione in cui vi sono anche Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro.

A due settimane circa dal voto per le Amministrative del 7 novembre 2021 (l’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 21 novembre), sono stati numerosi gli incontri in città, le presentazioni, i proclami, i comunicati, le promesse. TANTISSIME PAROLE, GRAZIE ANCHE AI SOCIAL . C’è stato un confronto tra i 6 candidati a sindaco, ce ne sarà un altro, come StatoQuotidiano vogliamo dare spazio unicamente alle azioni che avete annunciato di realizzare, ai fatti.

Superando l'affermazione di concetti e valori quali legalità, trasparenza per i cittadini, lotta alla mafia, all'evasione e alla corruzione, ancora: coesione, PARTECIPAZIONE, il bene contro il male, uomini del fare, giustizia, benessere e gran parte delle parole chiave che accompagnano da anni qualsiasi candidatura, passiamo ai fatti.

Lavoro. In considerazione della crisi occupazionale che interessa Manfredonia (in attesa delle stime ufficiali degli occupati/disoccupati/inoccupati/inattivi): le prime 3 azioni se sarà sindaco per favorire il sostegno all’occupazione > 2 minuti

Sanità. Non è competenza dell’amministrazione comunale, ma della Regione, il piano di riordino ospedaliero, le prime azioni come sindaco per l’efficienza dell’ospedale “San Camillo De Lellis”.

Categorie: pesca, commercio. Dal conferimento al mercato ittico, alla valorizzazione del prodotto locale.

Le partecipate. La municipalizzata in house ASE SpA:

– la scelta dell’amministratore unico – il piano di selezioni.

La raccolta differenziata (oggi al 62% circa): come migliorare il servizio, come diminuire le tasse.

Il bacino Alti Fondali di Manfredonia.

– i Nastri Trasportatori (il centrosinistra e la stessa Autorità Portuale dava come certa la demolizione). Il suo punto di vista. Come saranno utilizzati gli 80 milioni di euro derivanti dalle risorse del Pnrr (Piano Nazionale di Rispesa e Resilienza che attinge importanti risorse dal Recovery Plan)

BILANCIO comunale. La situazione bilancio del Comune. Come intervenire. Favorevole o meno al dissesto finanziario? Le sue azioni.

LEGALITA’ – INFILTRAZIONI: il Consiglio comunale di Manfredonia è stato sciolto nell’ottobre 2019. Conosce la relazione della Commissione d’accesso agli atti?. Come contrastare le gravi criticità quali “legami diretti tra alcuni esponenti dell’Amministrazione e soggetti di spicco della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso. Legami societari e affaristici. Presenza di ulteriori cointeressenze, tanto dirette, che mediate con importanti personalità dell’imprenditoria locale”. Le proroghe degli appalti, la propensione al nepotismo.

RIORGANIZZAZIONE UFFICI > PERSONALE POLIZIA LOCALE.

COMPARTI EDIFICATORI “CA”.

ZONE INDUSTRIALI > EX ENICHEM, EX DI46 – Le sue azioni per il riutilizzo delle aree. I suoi interventi concreti per le infrastrutture (acqua, fogna, fibra e altro)per le aziende.

PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO. NEL 2020 è stato indetto un bando dal Valore 5.5 milioni per 5 anni. Nella relazione della commissione d’accesso sono state citate le numerose proroghe temporanee, con le delibere, dagli inizi del 2000 a favore di una Cooperativa. Ad oggi il servizio non è stato affidato.

SPORT. MOBILITA’. STRADE, INSEGNE, ILLUMINAZIONE, VERDE.

TURISMO > di fatto, ci sarà la costituzione di un’altra agenzia, di un modello agenzia?

PERCHE’ VUOLE DIVENTARE SINDACO DI MANFREDONIA?

