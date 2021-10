Udc: “Comunisti a Cerignola? Il centrodestra sconfitto cerca nemici e visibilità”

Stato Quotidiano, 21 ottobre 2021. “Porgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo sindaco e a tutti i consiglieri, un augurio speciale va ai consiglieri di opposizione affinché siano fautori di un’opposizione costruttiva”. Lo dichiara Zoraide Lasalvia, responsabile dell’Udc a Cerignola, la cui candidatura, lo ricordiamo, era stata proposta da alcune civiche e dal suo stesso partito prima che si arrivasse alla designazione di Antonio Giannatempo nel centrodestra.

“L’Udc- scrive Lasalvia- prende le distanze dai partiti di destra che hanno già individuato un nuovo nemico da combattere, “il comunismo”. Cerignola in questo momento non ha bisogno di nuove guerre. La diversità ideologica rispetto alla sinistra è di tutta evidenza, ma sono sicura che l’area moderata della destra, mi riferisco a Forza Italia e alle civiche di centro destra, sapranno, sebbene non rappresentate in consiglio comunale, farsi portavoce delle istanze di quella parte di cittadinanza che non ha spazio nel programma politico del neoeletto sindaco. Gli estremismi di alcun genere o colore politico non sono confacenti al nostro modo di concepire la politica”.

Passa poi all’analisi del voto a Cerignola: “Non è tra i nostri elettori che vanno ricercati i traditori, abbiamo appoggiato la candidatura di Antonio Giannatempo, uomo di grande levatura morale, con impegno e determinazione, non abbiamo nulla da rimproverarci. Il risultato elettorale dell’Udc è stato un ottimo risultato considerato che siamo sulla scena politica di Cerignola da soli pochi mesi e abbiamo ottenuto il 2% dei consensi”. Una critica nemmeno tanto velata era stata indirizzata da Fdi, risultati alla mano, a proposito della performance sia dei centristi che della Lega e considerando gli addii alla coalizione di ex forzisti che sono approdati nel partito di Franco Metta portandosi dietro i loro voti. “Ora, però, è giunto il tempo di voltare pagina ed affrontare la politica da protagonisti e non da fanalino di coda di partiti che hanno subito una sonora sconfitta e sono in cerca solo di un rinnovamento di facciata- è l’affondo di Lasalvia verso la coalizione-. L’Udc ha volti nuovi, gente onesta e leale che ha dimostrato di voler lavorare per il bene della città e ci ha messo la faccia, non ha bisogno di ‘rifarsi il trucco’ per ottenere consensi e credibilità”. Da notare inoltre che, nel comizio prima del ballottaggio, Bonito non si è fatto sfuggire l’occasione di passare in rassegna gli auguri pervenuti, fra cui quello di Angelo Sanza, negli anni politico di punta dei centristi e dell’Udc.

Sull’esito elettorale di Antonio Giannatempo rincara la dose il segretario provinciale Francesco D’Innocenzio: “È pur vero che la matematica non è un’opinione, evidentemente qualcuno non sa fare bene i conti. Dico solo che in una città dove paventava il 20% a stento è arrivato al 6%. L’Udc ha raddoppiato, 14% (ma il risultato di cui parla si riferisce a San Nicandro dove elegge due consiglieri comunali, ndr), ha rinnovato la classe dirigente. Voi cosa avete fatto?”.