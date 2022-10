Ascolti Emigratis, Amedeo: “Bisogna saperli leggere bene i dati Auditel”

Foggia, 21 ottobre 2022 –

“Quanto è bello un determinato tipo di “giornalismo” in Italia …prima dovreste informarvi di quanto sia surreale il modo di rilevare gli ascolti di Auditel :si basano su un campione di sole 15mila famiglie , con una media di 4 persone a famiglia, siamo 60 milioni, quindi rilevano lo 0,09% della popolazione…lo 0,09…zero virgola zero nove!!”

Inizia così il commento social di Amedeo Grieco riguardo ai dati degli ascolti Auditel dell’ultima edizione di Emigratis, cavallo di battaglia del duo comico foggiano.

“Avete capito bene purtroppo…e dicevamo tra noi fosse una cazzata anche quando con un programma in studio tradizionale ne facevamo 4 di milioni, perchè certi ne fossero molti di più.

Il 75% delle famiglie che hanno il rilevatore auditel ha in famiglia almeno un over 65, infine l’auditel ha come socio di maggioranza la RAI e traete voi da soli le considerazioni”, aggiunge Amedeo.

“Si sapessero leggere poi i dati, per quanto surreali, bisogna considerare che la RAI, oltre ad una copertura territoriale maggiore, ha molti meno blocchi pubblicitari che determinano gli ascolti (matematicamente ripeto surreali)”.

“Nonostante tutto QUESTI sono i dati di mercoledi sera per fasce d’età (importantissime per gli investitori pubblicitari)… mi piace una determinata campagna diffamatoria contro di noi, delinea una certa preoccupazione e mi fa sentire importante…per il resto, numerini e giornalai a parte, il pubblico resta il sovrano”, conclude Amedeo Grieco.