FIET, da Foggia a Venezia l’evento fieristico dell’ortese Daniele Circiello

Statoquotidiano.it – Foggia, 21 ottobre 2022 – Giunge quest’anno alla II^ edizione il Fiet, Italian Food and Tourism Exhibition, l’evento fieristico organizzato dalla Solution Groups, dell’ortese Daniele Circiello, che quest’anno si arricchisce di importanti collaborazioni con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia.

Nata nel 2021 da un’idea partorita durante un viaggio di Circiello da Foggia, la città dove ora vive, a Venezia, nel tempo di pandemia, la manifestazione avrà luogo quest’anno tra il 22 ed il 25 ottobre prossimi, nella cornice del palazzo ‘Ca Vendramin Calergi – Piano Nobili del capoluogo della regione Veneto, con il patrocinio del sindaco della città di Venezia, Luigi Brugnaro.

L’evento si articolerà in una serie di esposizioni enogastronomiche, masterclass e conferenze attraverso le quali la Solution Groups intende promuovere i prodotti agricoli e ittici, tra Terra e Mare, che rappresentano la cultura italiana nel mondo, volendo dimostrare che questi possono ancora, e sempre più, costituire una potente forza propulsiva per l’economia nazionale in grado di favorire anche il settore del turismo.

Vi prenderà parte una serie di aziende per rappresentare soprattutto la realtà dei piccoli Comuni, e delle Unioni di Comuni, spesso evidente fucina di idee, prodotti tipici, e depositari delle migliori tradizioni italiane.

Tra i partner istituzionali coinvolti, la Regione Puglia, il Veneto, la Regione Piemonte, la Basilicata, il Lazio, e altre regioni italiane, oltre a i Comuni dei Cinque Reali Siti.

A intervenire, anche esponenti del Centro Studi della Federalberghi – Veneto.

Perché il Fiet ha visto i suoi natali a Venezia e da cosa nasce la denominazione che gli è stata attribuita?

“Semplicemente per una serie di coincidenze e incontri durante quel mio viaggio nella Regione Veneto fatto circa due anni fa” ha raccontato Circiello a Statoquotidiano. “In tale occasione, ho scoperto che anche altri pugliesi avevano fondato lì la loro attività: amici di Monopoli, per esempio, che possiedono alberghi anche in Puglia.

Ho cominciato così a pensare di portare fuori dai confini della mia regione anche le iniziative della Solution Groups, allo scopo di allargare gli orizzonti della nostra Capitanata.

Il nome Fiet, poi, è sorto inizialmente da un riferimento alla lingua Latina, nella quale tale parola significa ‘sarà fatto’. Così, proprio questo è diventato per me un’ulteriore spinta a credere nel progetto fieristico che stavo partorendo.

In seguito, la parola Fiet è diventata per noi anche, in qualche modo, l’acronimo della denominazione completa della manifestazione, ossia Italian Food and Tourism Exhibition”.

Già a partire dal 2004, Daniele Circiello, che oggi vive a Foggia, impegnato nel mondo della Comunicazione e delle produzioni televisive, aveva organizzato documentari culturali di promozione del territorio, circa 700-800.

Tra questi, “I Racconti della Terra.it”, la cui prima puntata ebbe luogo a Stornarella; la rubrica “Diversamente”.

E poi, tra i suoi cavalli di battaglia, altri eventi fieristici internazionali e specializzati, come “Horeca”, sull’Agroalimentare e la Gastronomia; e “Barcolana”, nella città di Trieste, dove confluiscono barche provenienti da tutto il mondo.

Da un’idea di Circiello, è nato anche un brand, “Piana di Puglia”, coniato negli ultimi anni.

L’organizzatore di eventi oggi si dice “particolarmente fiero e soddisfatto della presenza dell’Università di Foggia al Fiet grazie al direttore del dipartimento di Economia, professor Michele Mione, che ha individuato quali rappresentanti la profssa Mariantonietta Fiore e il dottor Fedele Colantuono”.

In una tre giotnate, tra il 23 ed il 25, organizzata proprio dal Dipartimento di Economia dell’ateneo dauno, si terrà infatti una serie di convegni, “messi a punto dalla profssa Mariantonietta Fiore in modo eccellente”, come ha tenuto a precisare il promotore ortese.

Vi si affronteranno temi quali: “Blockchain Technology”, “La Filiera agroalimentare Corta”, “Enogastronomia e Turismo”, in un confronto a più voci a cui prenderanno parte esponenti di prestigiose istituzioni e docenti provenienti da varie università italiane, come: Antonino Galati, per l’Università di Palermo; Adele Finco, per l’Università Politecnica delle Marche; Luca Falasconi, per l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Dario Siggia, per il Ministero dell’Istruzione; Giovanna Sacchi, dalla Libera Università di Bolzano-Bozen; William Nonnis, per il Ministero della Difesa e per Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie; Eraldo Vaccargiù, Analista Programmatore e direttore di EvoDigitale; Leonardo Salvatore Alaimo, di Sapienza Università di Roma; Fedele Colantuono e Mariantonietta Fiore per l’Università di Foggia.

Nel corso della fiera, inoltre, i cuochi Alessandro Circiello e Alessandro Silvestri, e lo chef Marco Salin terranno degli Show Cooking, a dimostrazione ‘in diretta’ della bontà dei sapori culinari italiani.