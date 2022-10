Il Foggia chiede strada alla Fidelis Andria. Gallo: “Una squadra da prendere con le pinze”

StatoQuotidiano.it Foggia, 21 Ottobre 2022.

Il Foggia, dopo aver conquistato due risultati utili consecutivi, frutto della vittoria con il Crotone e il pareggio di Castellammare con la Juve Stabia, nel turno infrasettimanale, prova a dare continuità alle prestazioni e ai risultati, ospitando la Fidelis Andria, domani alle 14:30 allo Zaccheria. Stamane è intervenuto in sala stampa, mister Fabio Gallo. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

“Ritengo questa la partita più difficile delle tre della settimana, sia perchè è la terza, sia perchè l’ottovolante è sempre pronto a partire. Noi dobbiamo stare belli concentrati, con i piedi per terra, consapevoli che siamo in zona playout e che abbiamo una partita assolutamente difficile contro una squadra che ha cambiato sistema di gioco e che viene da una bella vittoria con il Messina. Ho detto ai miei giocatori che non abbiamo la possibilità di mollare un millimetro, altrimenti vuol dire che con la testa non siamo preparati per fare questo lavoro. Devo decidere chi per VUthaj. Tonin mi dà la possibilità di giocare in un certo modo, Ogunseye dà più riferimento. Tonin a livello morale sta bene ed è pronto a giocare dall’inizio. Ogunseye ha fatto gol e può sfruttare la scia. Vedremo anche in funzione dell’avversario e di come stanno. Chi non si fa trovare pronto anche dopo la seconda possibilità si fa fuori da solo. Devono stare dentro a questo progetto, o sono liberi di dire a me non va bene. Chi sta lavorando con me, in questo momento, mi sta facendo vedere che è pronto. La testa per tutti noi è fondamentale e se il nostro lavoro va bene, la nostra testa fa sì che tutti sia veicolato verso qualcosa di positivo. Quello che hanno fatto in campo e in allenamento se lo sono trovati in partita. Stiamo bene con la testa, c’è meno timore ma la situazione è ancora abbastanza complicata. Sono tutti disponibili tranne Vuthaj e Papazov. L’Andria ha un allenatore che conosco, ha idee e voglia. Per quello che ho visto è una squadra con un discreto palleggio e buona determinazione. Non mi aspetto che vengano spavaldi ma è una squadra da prendere con le pinze, che attacca la profondità, ha struttura sulle palle inattive e quindi un avversario da scontro diretto”.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 21 Ottobre 2022