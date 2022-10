Lascia moglie per la figlia 18enne, ora ha una nuova famiglia

FOGGIA, 21/10/2022 – Una donna ha condiviso il suo dolore dopo che il suo ex marito ha messo su famiglia con sua figlia. Tiffany si sentiva come se tutti i suoi sogni fossero diventati realtà quando ha incontrato Mark. All’epoca aveva una figlia di 3 anni e aveva avuto difficoltà a trovare una persona con cui uscire, essendo una madre single. Incontrare un uomo che voleva crescere sua figlia e costruire una famiglia insieme sembrava che eccezionale. «La mia vita sembrava perfetta. Nel 2010 ho avuto un figlio con mio marito. Una casa. Macchina. Bel lavoro. La vita era fantastica”, ha scritto la 40enne americana su Reddit.

I sospetti inquietanti

Tiffany non aveva idea che solo sette anni dopo il suo intero mondo perfetto sarebbe crollato. È successo poco dopo il diciottesimo compleanno di sua figlia, quando Mark ha improvvisamente annunciato di aver finito con il loro matrimonio. «Mi ha detto che ora aveva una relazione con mia figlia e mi stava lasciando per lei», ha raccontato Tiffany. «Non potevo crederci. Non ho potuto elaborarlo. Mi sentivo schiacciata, arrabbiata, disgustata. Il mio ex marito non mi ha mai dato vibrazioni inquietanti, ma se è andato con mia figlia quando aveva 18 anni, sono sicuro che fosse successo qualcosa mentre era minorenne». (ilmessaggero)