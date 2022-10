Manfredonia e la palestra “volata” via, una situazione a dir poco grottesca

MANFREDONIA (FOGGIA), 21/10/2022 – Sarà stato un caso probabilmente ma solo 15 giorni fa, constatavo icto oculi le criticità presenti da qualche anno presso l’istituto onnicomprensivo Rotundi di Manfredonia, dove da oltre due anni, gli studenti del Nautico ed Industriale, non possono utilizzare né la palestra né tantomeno i lavorati poiché entrambi inagibili.

L’articolo evidentemente deve essere giunto all’attenzione della redazione giornalistica di Striscia la Notizia che proprio nella giornata di ieri, ha girato un servizio andato in onda su Canale 5. Qualcosa si è messo a fronte di una situazione che definir grottesca è poco. Come precisato nel mio articolo, trattasi, entrambe, di strutture realizzate da un decennio, che allo stato sono inservibili.

La Provincia è proprietaria delle strutture e parrebbe che abbia ottenuto dei finanziamenti per la riparazione e si è in attesa di definire la ditta appaltatrice. Nelle more, gli studenti, grazie all’intervento del Dirigente scolastico, sono corsi ai ripari, con soluzioni di emergenza. Sarà questa la volta buona che la Provincia di Foggia fattivamente e con tempestività renda effettivo ma soprattutto senza inconvenienti il diritto allo studio? Non giova all’immagine della nostra città la presenza delle telecamera di “Striscia”, ragion per cui sarebbe opportuno quanto prima risolvere il problema.