Manfredonia, Palazzetto Scaloria incompiuto ed abbandonato: valore 5 mln

Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale (candidato con Delibera di Giunta n.78 del 28 aprile 2022), fortemente voluto dal sindaco Rotice e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Salvemini, prevede la realizzazione di un nuovo Palasport, previa demolizione dell’edificio incompiuto ed abbandonato. Il nuovo palazzetto sarà omologato dal CONI per diverse discipline sportive (basket, pallavolo, calcio a 5). Inoltre, sarà sistemata anche parte dell’area esterna all’edificio che si colloca in una programmazione di realizzazione di “Cittadella dello sport” da realizzare in zona Scaloria.

Altresì, è in fase avanzata la valutazione e l’istruttoria della candidatura del progetto di recupero e completamento dello “Stadio Scaloria” (prevista anche la realizzazione della pista di atletica) del valore di 3 milioni di euro. Il progetto (anch’esso senza alcun costo per le casse comunali) è stato candidato (con Delibera di Giunta comunale n. 117 del 15/06/2022) all’Avviso Pubblico volto a dare attuazione alla Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne – Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.