Pesca e monitoraggio delle specie aliene: convegno a Manfredonia

16 imbarcazioni della marineria di Manfredonia si sono rese parte attiva nel percorso virtuoso della riduzione della “marine litter”, contribuendo alla pulizia del mare dai rifiuti, smaltendoli in banchina, in appositi contenitori. Con questo accordo sono state stabilite le procedure da mettere in atto per l’idoneo conferimento, presso le attrezzature preposte, dei rifiuti raccolti a mare durante l’attività di pesca, la corretta gestione degli stessi e le necessarie azioni di informazione e sensibilizzazione sulla questione ambientale connessa.