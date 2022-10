Striscia a Manfredonia, Rotice: “Velocizzare le gare d’appalto”

Come sindaco sono in costante contatto con la tecnostruttura della Provincia anche per interventi strutturali di adeguamento per altri Istituti come l’Alberghiero “Lecce” e il Liceo “Galilei-Moro”. In tutti e tre gli edifici abbiamo fatto personalmente sopralluoghi tecnici. Chiedo, pertanto, alla Provincia di velocizzare ulteriormente i tempi per le procedure di progetto e gare di appalto per evitare che le intemperie ed il vandalismo compromettano definitivamente le strutture. L’istruzione e lo sport, soprattutto in questa fase post pandemica sono elementi imprescindibili per la crescita dei nostri ragazzi.