Vladimir Luxuria si candida a sindaca di Foggia

FOGGIA, 21/10/2022 – «Foggia merita di essere amministrata da persone che vogliono bene a questa città che ha bisogno di rialzarsi e riscattarsi, c’è tanto fermento. Mi auguro che si candidino persone all’altezza di questa città e se non lo saranno loro ci penserà qualcun altro, magari io», ha detto Vladimir Luxuria nel corso della conferenza stampa del Circolo Arcigay Le Bigotte che ha annunciato la data del 10 giugno 2023 per la manifestazione del Puglia Pride, che sarà ospitata nel capoluogo dauno.

«Foggia sarà la città dei colori, della pace, sarà seducente e attrattiva. Deve sedurre le persone per dire a tutti e tutte che qui non bisogna fuggire ma arrivare e venire. A Foggia si viene anche per celebrare il Pride. Sarà per me emozionante esserci ancora una volta, in un città accogliente», ha detto l’ex parlamentare. (ledicoladelsud)