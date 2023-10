"Allarga gli Orizzonti"...all' Istituto "Aldo Moro" di Margherita di Savoia

Si svolgerà il 27 Ottobre l’ultimo degli appuntamenti del progetto “Allarga gli Orizzonti” presentato presso l’I.S. “Aldo Moro” dal Comune di Margherita di Savoia per l’accesso ai finanziamenti del POR Puglia FESRFSE 2014/2020 nell’ambito della misura strategica “Agenda per il lavoro Puglia: il futuro é un capolavoro”.

Il percorso prevede quattro incontri per le classi quinte dell’indirizzoAlberghiero in modo tale da avvicinare gli studenti al mondo del lavoro.

I meeting prevedono il coinvolgimento dei ragazzi in una discussione legata prevalentemente al mondo del lavoro dei nostri giorni: sensibilizzazione e motivazione sono i punti forti di un approccio alla vita lavorativa post-diploma che possa portare gli studenti a raggiungere un importante traguardo durante la propria carriera.

Tra gli argomenti principali presentati dai relatori: capacità organizzativa, soft skills, conoscenza e personal training, sfruttamento sul lavoro e conoscenza dei diritti.

Molti gli strumenti presentati e messi a disposizione dei partecipanti: curriculum, siti web specializzati, e-portfolio digitale, garanzia giovani.

Ad oggi nel mondo del lavoro non tutto é facile come si pensa, la parità di genere non é ancora del tutto raggiunta molto spesso le donne si trovano davanti a dei rifiuti si assunzione o al licenziamento solo perché desiderano una gravidanza o poter vivere una vita familiare, ma anche lavorativa, equilibrata, Ancora tanto c’è da lavorare. sicuramente si deve partire da noi giovani generazioni.

Miriana Tanzi 5G istituto Alberghiero “Aldo Moro”

Ai nostri microfoni Elena Muoio Assessore con delega all’Istruzione e alla Legalità al Comune di Margherita di Savoia

Attività realizzata sotto la supervisione del Prof. Michele Ciani