Cudini: “Tanto amaro in bocca”

“La sconfitta di oggi lascia l’amaro in bocca. È mancata la determinazione di chiuderla dopo l’1-0, c’è rammarico. Entrambe le squadre hanno fatto una buona partita, l’abbiamo giocata a viso aperto”.

Esordisce così Mister Cudini nella sala stampa dello Scida al termine della sconfitta con il Crotone.

Il tecnico rossonero analizza poi quella che è stata la gara: “Abbiamo preso il primo goal con una palla messa in mezzo, cosa che il Crotone ha provato a fare spesso nella prima frazione, poi dispiace aver subito il secondo goal e aver perso la partita su una ripartenza.

Ci aspettavamo un avversario così, ma noi dovevamo essere più pronti a reagire”.

Mister Cudini chiosa con un giudizio su quello che è il girone C di Lega Pro:

“Questo è un campionato livellato, dobbiamo stare sempre attenti partita per partita, per tutte le squadre non esisteranno gare facili”.

Lo riporta l’Area Comunicazione Calcio Foggia 1920