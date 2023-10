FOGGIA – Dal Trentino a Rignano Garganico per volare in Parapendio. E’ accaduto qualche giorno fa quando una intera squadra di amanti di questo sport estremo, appartenente alla ASD Vola Bass di Molveno, è scesa sul Gargano per librarsi in volo da una delle Piste di Deltaplano e Parapendio più famose in Italia: quella della Croce.

E’ stato uno spettacolo unico vedere in cielo tanti parapendio e soprattutto gustare una scena fuori dal comune, accompagnata da una temperatura gradevole e dal fascino orografico e naturalistico di Rignano.

Sono queste le cose belle che potrebbero rilanciare turisticamente parlando il più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano. A quando il ritorno delle gare agonistiche? L’appello al sindaco Luigi Di Fiore e al suo delegato allo sport perché si faccia di tutto per tornare a volare.

Foto di Enzo Pazienza.