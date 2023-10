Manfredonia, gruppo di ragazzi “pericolosamente” sul terrazzo dell’ex Nautico

MANFREDONIA (FOGGIA) – Un gruppetto di ragazzi è stato fotografato mentre era salito pericolosamente su l’edificio abbandonato che ospitava il Nautico di Manfredonia. “Dobbiamo aspettare veramente, che capiti qualcosa di molto grave, affinché le istituzioni intervengano!?”.

Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, in più occasioni, ha denunciato queste situazioni di degrado ambientale e pericolo per l’incolumità pubblica, nella struttura fatiscente, dell’ex Nautico in via Dante Alighieri. Le Guardie Ambientali, dopo svariati tentativi di contattare la Polizia Locale, hanno informato direttamente i Carabinieri.