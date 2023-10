Manfredonia. “So che ci sei”: raccontare la vita di Francesco di Assisi

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Raccontare la vita di Francesco di Assisi come se fosse la vita di un qualsiasi giovane di oggi……piccoli quadri…” per “toccare con mano la profonda attualità del Poverello..specie per chi è in ricerca,per chi ha cercato e non ha trovato”.

“In un tempo,quello attuale, fatto di seduzione e di manipolazione, di sudditanza e di omologazione, Francesco potrebbe aiutare molti a scoprire che il Vangelo è l’unica via di liberazione e umanizzazione,di perfezione e compimento. Aiutare tanti ragazzi a comprendere che Dio non è una parola vuota…ma una domanda muta che ci portiamo dentro….”.

Si tratta del profondo tessuto argomentativo, che permea le ultime riflessioni dell’autore, Michele Illiceto,così come codificate, in seno al libro, titolato “So che ci sei. Con Francesco di Assisi per ricominciare a credere”.

Presenteremo tale opera, densa di spunti d’approfondimento interiore, suscettivi di scuotere le nostre coscienze (sovente,sopite) sabato 28 ottobre, alle ore 19.00, presso la sede del Circolo Unione. La partecipazione è libera”.