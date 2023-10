“Matteo Troiano non ha precedenti, non sapeva della condanna. Non ha detto il falso”

Manfredonia – Con recente provvedimento, il Tribunale di Pescara ha revocato l’esecutività della sentenza di condanna del medesimo tribunale – divenuta irrevocabile il 21 marzo 2015 – interessante Matteo Troiano, che avrebbe voluto candidarsi al consiglio comunale di Manfredonia nel 2021, nella lista “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia”.

“Su Troiano pendeva una condanna definitiva a 4 anni e un mese di reclusione, oltre a 8.100 euro di multa, per il reato di riciclaggio consumato in concorso con altri.”

“Al mio cliente – dice l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia – non è stato mai comunicato l’estratto contumaciale della sentenza. Quando ha dichiarato che non aveva precedenti penali, per candidarsi alle elezioni amministrative di Manfredonia nel 2021, effettivamente non sapeva di essere stato condannato. Non ha detto il falso”.

“Non ha mai dichiarato il falso e adesso accogliendo la sua istanza è stato rimesso nei termini per l’appello, con contestuale revoca dell’esecutività della sentenza di condanna”.

Il caso al tempo ebbe clamore mediatico nazionale. Matteo Troiano (lista Fratelli d’Italia) risultò tra gli “impresentabili” secondo la Commissione parlamentare Antimafia. Troiano fu indicato anche dall’allora presidente Nicola Morra che in un video citò anche un candidato di Carmiano ed uno di Scanzano Jonico.

Immediata al tempo la nota di Fratelli d’Italia sulla vicenda, a firma del commissario provinciale Galeazzo Bignami: “Apprendiamo che dai controlli della Commissione Parlamentare Antimafia è emersa la posizione di una persona presente nella lista di Fratelli d’Italia per l’elezione del Comune di Manfredonia. Tale persona, all’atto della presentazione della candidatura, ha prodotto regolare certificato penale rilasciato dal Ministero della Giustizia da cui non risulta alcuna condanna pregressa, vanificando quindi ogni possibile ulteriore valutazione sulla condotta del medesimo secondo gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di candidature”.

“Il medesimo aveva altresì sottoscritto il Codice etico di Fratelli d’Italia la cui puntuale compilazione è obbligatoriamente richiesta da Fratelli d’Italia per i candidati non iscritti, come nel caso della persona in questione. Il Codice Etico è strumento mediante il quale è prescritto che il soggetto dichiari tassativamente la propria posizione su diverse questioni, tra cui precedenti condanne. Esso – continuò Bignami – consente di verificare la posizione della persona e, laddove sussistano ragioni ostative, consente di dichiarare l’incompatibilità con FdI a qualsiasi livello. La mendace compilazione del Codice Etico, come risulta nel caso in questione, costituisce un’evidente falsificazione rispetto alla quale FdI intende tutelarsi nelle competenti sedi legali”.

“Il reato è stato commesso tra il 2004 e 2005 pertanto la candidatura di Matteo Troiano si pone in contrasto con l’art. 10 sia con l’art. 1″, spiegò invece il presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra in un video sui social. “Dal casellario giudiziario di Troiano l’incandidabilità non risulta emergere e questo significa che i certificati che sono prodotti non vengono aggiornati. Ma i singolo dovrebbe avere memoria di una condanna definitiva e irrevocabile”.