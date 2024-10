Arcidiocesi di Foggia-Bovino: Celebrazione per l’imposizione del Pallio

Mercoledì 23 ottobre 2024, alle ore 18:30, presso la Basilica Cattedrale Metropolitana di Foggia, si terrà una solenne celebrazione eucaristica per l’imposizione del Pallio a Sua Eccellenza Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino. La cerimonia avrà luogo in occasione della solennità dell’anniversario della dedicazione della Cattedrale. Il rito sarà presieduto dal Nunzio Apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, Mons. Petar Rajič, che, in nome del Santo Padre, imporrà il Pallio all’Arcivescovo Ferretti. Questo simbolo liturgico, riservato agli arcivescovi metropoliti, rappresenta il legame di comunione con il Papa e il ruolo di pastore nelle diocesi assegnate.

Per garantire un ordinato svolgimento della celebrazione, l’accesso alla Basilica sarà regolato con ingresso libero dai varchi di Piazza P. Felici e Via Arpi. Non sarà necessario alcun pass, ma verranno predisposti posti a sedere anche sul sagrato antistante, dove sarà installato un maxischermo per permettere ai fedeli di seguire la celebrazione. Inoltre, i ministri della Santa Comunione raggiungeranno coloro che si troveranno all’esterno.

Gli operatori della comunicazione potranno accedere alla Cattedrale dall’ingresso lato Campanile con un badge, da richiedere via email entro la sera del 22 ottobre. Il badge potrà essere ritirato la mattina del 23 ottobre presso la Curia Arcivescovile. Gli operatori sono invitati a seguire le indicazioni del servizio d’ordine e a non attraversare la navata centrale o il transetto antistante l’altare maggiore durante la celebrazione.

Per permettere anche a chi non potrà essere presente di seguire l’evento, la celebrazione verrà trasmessa in diretta su Tele Dehon (canale 19 per Puglia e Basilicata, canale 86 per Calabria e canale 186 per la Campania) e in streaming sui canali Facebook e YouTube di Tele Dehon e dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino. In segno di partecipazione all’importante cerimonia, tutte le attività pastorali e le celebrazioni nelle chiese dell’Arcidiocesi saranno sospese nel pomeriggio del 23 ottobre.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio per le Comunicazioni Sociali della Diocesi all’indirizzo email: ucs@diocesifoggiabovino.it.