Il bonus anziani over 80, che entrerà in vigore a partire dal 2025, è una misura annunciata dal governo Meloni che ha suscitato molte discussioni già nei primi mesi del 2024. Questo contributo di 850 euro al mese è rivolto agli anziani in condizioni di fragilità estrema, ma i criteri di accesso sono molto stringenti, tanto che si prevede che soltanto 25.000 persone in tutta Italia potranno beneficiarne.

Requisiti stringenti

Per accedere al bonus, il primo requisito fondamentale è l’età: bisogna aver compiuto almeno 80 anni. Tuttavia, questo non è sufficiente. I potenziali beneficiari dovranno avere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore a 6.000 euro annui, un limite che già restringe significativamente la platea. Inoltre, è necessario presentare un livello di bisogno assistenziale gravissimo, una condizione che verrà definita dall’Inps e da una commissione specifica creata dal Ministero del Lavoro.

Un altro requisito cruciale è essere già titolari dell’indennità di accompagnamento o avere i requisiti per richiederla. L’indennità di accompagnamento viene concessa a persone che presentano un’invalidità totale, che non sono in grado di deambulare senza assistenza o che necessitano di un aiuto continuo per le attività quotidiane. L’integrazione di questo aspetto al bonus limita ulteriormente il numero di potenziali beneficiari, creando un profilo molto specifico di persone che possono accedere alla misura.

Finalità del bonus e utilizzo vincolato

Il bonus avrà un valore di 850 euro al mese, che andrà ad integrarsi con l’indennità di accompagnamento, attualmente fissata a 531,76 euro mensili. In questo modo, il totale percepito dai beneficiari arriverà a 1.381 euro al mese. È importante notare che l’importo del bonus non sarà tassato, seguendo lo stesso trattamento riservato all’indennità di accompagnamento.

Uno degli aspetti più discussi riguarda il vincolo sull’uso del bonus. I fondi, infatti, potranno essere utilizzati esclusivamente per coprire spese legate all’assistenza. In particolare, il decreto stabilisce che i soldi potranno essere impiegati per pagare badanti o assistenti domestici che abbiano un contratto regolare, conforme ai contratti collettivi nazionali del settore. In alternativa, sarà possibile utilizzare il denaro per acquistare servizi di assistenza forniti da imprese qualificate operanti nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.

Qualora si verificasse che il beneficiario non ha utilizzato il bonus secondo quanto stabilito, l’Inps avrà il potere di revocare il contributo. In tal caso, la persona interessata sarà anche chiamata a restituire le somme già ricevute. Tuttavia, anche in caso di revoca del bonus, il diritto all’indennità di accompagnamento rimarrà intatto, continuando quindi ad essere erogata ai beneficiari.

La durata della misura

Il bonus anziani sarà attivo solo per un anno, dal gennaio 2025 al dicembre 2025. Nonostante si tratti di una misura limitata nel tempo, è stato presentato come un passo avanti verso una più ampia riforma del sistema di assistenza agli anziani. Tuttavia, proprio a causa dei requisiti stringenti, questa misura non sarà universale, ma si concentrerà su una fascia particolarmente ristretta della popolazione anziana italiana.

Critiche e discussioni

L’introduzione del bonus ha sollevato diverse critiche. Da un lato, alcune associazioni che si occupano della tutela degli anziani hanno espresso preoccupazione per i criteri così rigidi che limiteranno l’accesso al bonus. Molte persone anziane che vivono in condizioni di difficoltà economica e fisica non rientreranno nei parametri richiesti. La soglia dell’Isee a 6.000 euro, in particolare, è considerata troppo bassa, escludendo così una grande parte della popolazione anziana bisognosa di supporto, ma che supera di poco questo limite economico.

Inoltre, il vincolo sull’utilizzo dei fondi ha generato ulteriore dibattito. Sebbene sia comprensibile che il governo voglia garantire che il bonus venga utilizzato per scopi legati all’assistenza, alcuni osservatori ritengono che una maggiore flessibilità sarebbe stata auspicabile. Ad esempio, molte famiglie potrebbero preferire usare i soldi per acquistare attrezzature mediche o per coprire altre spese legate alla cura dell’anziano, ma queste spese non sembrano rientrare nelle possibilità indicate dal decreto.

Infine, ci sono anche dubbi sulla gestione pratica della misura. Al momento, infatti, non è ancora stato definito in che modo le persone potranno presentare domanda per ottenere il bonus. Sarà necessario attendere ulteriori indicazioni da parte dell’Inps e del Ministero del Lavoro, che dovranno specificare le modalità operative e i tempi per l’inoltro delle richieste.

Il bonus anziani over 80 rappresenta un tentativo di fornire un sostegno concreto alle persone anziane in situazioni di gravissima difficoltà assistenziale, ma i limiti imposti ne riducono significativamente la portata. Se da un lato si apprezza l’impegno del governo di garantire un’assistenza mirata a chi ne ha più bisogno, dall’altro l’insieme dei requisiti rende questo bonus una misura molto circoscritta. Sarà interessante osservare come verrà gestita la sua attuazione e se in futuro ci saranno modifiche per ampliare la platea dei beneficiari o per rendere più flessibili le modalità di utilizzo del contributo.

Lo riporta fanpage.