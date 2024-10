Manfredonia. Addio al Capitano Saverio Sportelli, uomo di mare e di grande umanità

Manfredonia. Ci ha lasciato Saverio Sportelli, un uomo che ha dedicato tutta la sua vita al mare, un capitano che ha saputo distinguersi tanto per le sue qualità professionali quanto per quelle umane. Con la sua morte, il mondo della marineria italiana perde una figura di riferimento.

Sportelli è stato un esempio di coraggio, integrità e dedizione, e la sua scomparsa rappresenta una perdita profonda non solo per la sua famiglia, ma anche per una comunità più ampia.

Nato e cresciuto in una famiglia di tradizione marinara, Sportelli ha respirato il profumo del mare fin da bambino. Sin dai primi anni, nutriva un sogno: diventare un uomo di mare. Quell’ambizione lo ha spinto a intraprendere, giovanissimo, il percorso che l’avrebbe portato a eccellere in ogni ambito della sua carriera.

Un percorso di eccellenza: dalla Marina Militare alla navigazione mercantile

Il primo passo decisivo verso il suo futuro lo compì all’Accademia Navale di Livorno, dove entrò come cadetto appena diciottenne. Era un ragazzo brillante, determinato e con una passione viscerale per la vita di mare. Durante gli anni trascorsi all’Accademia, Sportelli seppe distinguersi non solo per la disciplina e l’impegno nello studio, ma anche per il suo innato spirito di squadra. Fu proprio in quegli anni che iniziò a farsi conoscere e apprezzare dai suoi superiori e dai colleghi, che lo descrivevano come una persona equilibrata, sempre pronta a farsi carico delle responsabilità e a sostenere i compagni nei momenti di difficoltà.

Dopo il periodo formativo in Accademia, intraprese la carriera militare con grande onore. Innumerevoli i riconoscimenti ottenuti durante il servizio, sia per missioni operative sia per incarichi logistici e amministrativi, a conferma della sua poliedricità e del suo senso del dovere.

Tuttavia, dopo anni di carriera militare e avendo accumulato una vasta esperienza, Saverio Sportelli decise di orientarsi verso la navigazione mercantile. Anche in questo nuovo contesto, seppe applicare la stessa disciplina e determinazione che lo avevano reso celebre tra i colleghi militari. La sua capacità di gestire situazioni complesse, unita a un’incredibile passione per il mare, lo portarono a ricoprire ruoli di prestigio all’interno di numerose compagnie marittime internazionali.

Sportelli era molto di più di un semplice capitano di lungo corso: era un leader, un punto di riferimento per gli equipaggi, un professionista in grado di farsi rispettare grazie alla sua grande esperienza, ma anche un uomo dotato di una profonda umanità.

La fondazione di Mondo Mare: una passione che diventa missione

Oltre alla sua brillante carriera, un altro dei grandi lasciti di Saverio Sportelli è stata la fondazione di Mondo Mare, l’associazione che nacque dalla sua idea e dalla sua profonda volontà di condividere l’amore per il mare con chiunque ne fosse attratto. Mondo Mare fu fondata 10 anni fa, in un momento in cui Sportelli, ormai affermato nel settore, sentiva il desiderio di restituire parte di ciò che aveva ricevuto durante la sua lunga carriera.

L’associazione aveva come obiettivo principale quello di promuovere e sostenere tutte le attività legate al mare, dall’educazione dei più giovani alla cultura nautica, fino al supporto per chi, per passione o professione, voleva avvicinarsi al mondo della navigazione. Mondo Mare è diventata un punto di riferimento per appassionati, marinai e semplici amanti del mare, organizzando corsi, eventi e incontri per diffondere la conoscenza della vita di mare e l’importanza di rispettare e proteggere l’ambiente marino.

Sportelli considerava il mare non solo come un luogo di lavoro, ma come un elemento di connessione profonda tra gli esseri umani. La sua visione andava ben oltre l’aspetto professionale: per lui il mare era una scuola di vita, capace di insegnare valori come il rispetto, la responsabilità e la solidarietà. Questi principi erano alla base delle attività di Mondo Mare, che sotto la sua guida ha visto crescere costantemente il numero di iscritti e sostenitori.

Un’eredità che va oltre il mare

Il ricordo del Capitano Saverio Sportelli rimarrà indelebile non solo tra chi lo ha conosciuto professionalmente, ma anche tra chi ha avuto modo di apprezzarne la profonda umanità. Era un uomo che sapeva ascoltare, capace di entrare in sintonia con le persone, con un carisma naturale che gli permetteva di ispirare fiducia e rispetto. In un mondo, quello della navigazione, spesso caratterizzato da durezza e rigore, Sportelli rappresentava un raro equilibrio tra fermezza e gentilezza.

La sua morte, all’età di 72 anni, lascia un vuoto incolmabile, ma il suo insegnamento e la sua eredità vivranno ancora a lungo, grazie al lavoro dell’associazione da lui fondata e agli innumerevoli marinai che, seguendo il suo esempio, continueranno a trasmettere il suo amore per il mare.

Con la sua scomparsa, perdiamo un grande capitano, ma anche un grande uomo, che ha saputo navigare la vita con lo stesso coraggio e la stessa dedizione con cui ha solcato i mari di tutto il mondo. Saverio Sportelli lascia dietro di sé una scia luminosa, fatta di rispetto, onore e amore per il mare. E proprio come le stelle aiutano i marinai a orientarsi nelle notti più buie, così il suo ricordo continuerà a guidare chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di trarre ispirazione dalla sua straordinaria esistenza.

Addio, Capitano Sportelli. Il mare sarà sempre il tuo rifugio e la tua eterna casa.

