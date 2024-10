Manfredonia: Marasco Lancia il progetto "Butta la Pietra e Nascondi la Mano"

Il Capogruppo Consigliere Comunale di Manfredonia, Giuseppe Marasco, del Circolo Fratelli d’Italia, ha ideato un nuovo progetto a supporto dei cittadini e del territorio comunale. Denominato “Butta la Pietra e Nascondi la Mano”, l’iniziativa ha lo scopo di offrire un aiuto concreto e diretto su varie problematiche di natura sociale e amministrativa. Il progetto si propone come uno strumento a disposizione di tutti: cittadini, associazioni ed enti locali potranno rivolgersi a Marasco e al suo staff per affrontare e risolvere questioni irrisolte o trascurate dalla pubblica amministrazione.

Tra i servizi offerti vi è anche la preparazione di interrogazioni e interpellanze indirizzate al Sindaco, agli Assessori e ai Dirigenti comunali, garantendo la massima riservatezza e tutela della privacy di chiunque segnali un problema. Uno degli obiettivi principali dell’iniziativa è quello di creare un canale sicuro e protetto per chi intende denunciare abusi, illegalità o reati contro la pubblica amministrazione, come corruzione, abuso d’ufficio, concussione, peculato, falso in bilancio e frodi nelle pubbliche forniture.

Il progetto mira a offrire una voce a chi desidera esporre situazioni di ingiustizia, senza il timore di subire ritorsioni. Il Consigliere Marasco e il suo team riceveranno su appuntamento per questioni serie e di rilevante importanza, con l’obiettivo di fornire una rete di ascolto più ampia e attenta. Come afferma lo stesso Marasco: “Più occhi vedono meglio, più orecchie ascoltano meglio, più bocche parlano meglio.”

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, è possibile contattare il numero di cellulare: 330 501252.