Il dispositivo Optune, sviluppato dalla Novocure, che offre nuove speranze per i pazienti affetti da glioblastoma – un tumore al cervello tra i più aggressivi e rari – è stato presentato alla Commissione regionale Bilancio e Programmazione. La dimostrazione del funzionamento ha evidenziato che si tratta di uno strumento non particolarmente ingombrante, pensato per non incidere negativamente sulla qualità della vita dei pazienti. Oltre all’unità centrale, che genera il campo elettromagnetico, il sistema si compone di cerotti adesivi applicati al cranio che contengono matrici di materiali moderni, simili a elettrodi, per agevolare la trasmissione del campo.

Durante l’incontro, l’azienda produttrice ha fornito una panoramica dei risultati scientifici raccolti, secondo i quali il dispositivo sarebbe in grado di prolungare l’aspettativa di vita dei pazienti, da una media di 15-16 mesi fino a circa 20-21 mesi. Alcuni casi, però, avrebbero mostrato miglioramenti più significativi, offrendo speranze di una sopravvivenza più prolungata.

Nei giorni a seguire, la Novocure metterà a disposizione ulteriori dati scientifici e le esperienze delle altre regioni italiane che hanno già acquistato il dispositivo attraverso il sistema sanitario pubblico. Questi elementi verranno sottoposti a un’accurata valutazione da parte dei clinici di riferimento, in particolare quelli operanti presso l’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, per una revisione approfondita dell’efficacia del dispositivo.

Questa analisi, come ha sottolineato il presidente della Commissione, Fabiano Amati, avrà come scopo principale stabilire se, nell’ambito di un protocollo terapeutico, l’adozione del dispositivo a carico del sistema sanitario regionale sia giustificata. Amati ha ribadito che la valutazione dovrà tenere in considerazione non solo gli aspetti strettamente medici, ma anche le questioni etiche e morali legate alla cura del singolo paziente, senza ridurre il dibattito a mere considerazioni di bilancio.

Infatti, uno degli ostacoli principali è rappresentato dal costo elevato del dispositivo, pari a 21 mila euro (esclusa IVA), attualmente non incluso nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), e quindi non finanziabile direttamente dal sistema sanitario pubblico. Tuttavia, l’azienda produttrice ha manifestato la propria disponibilità a negoziare il prezzo con la Regione, aprendo così una finestra di dialogo per ridurre gli ostacoli economici. Amati ha inoltre ricordato che esiste un quadro normativo che potrebbe permettere di superare le attuali restrizioni finanziarie che gravano sulla Regione Puglia, la quale si trova in piano di rientro economico. Se necessario, ha aggiunto, l’esperienza pregressa della Regione potrebbe portare anche all’elaborazione di nuove soluzioni legislative ad hoc.

Il Presidente ha quindi ribadito l’importanza di procedere rapidamente con la valutazione, data la condizione critica dei pazienti che potrebbero trarre beneficio dal dispositivo. Nelle prossime settimane l’argomento sarà riportato all’attenzione della Commissione per ottenere indicazioni definitive sia sull’efficacia terapeutica di Optune, sia sulla sostenibilità economica della sua adozione.

Concludendo, Amati ha sottolineato che, mentre si procede con la valutazione, esistono persone che lottano per la loro vita, e l’eventuale adozione di Optune potrebbe significare la possibilità di offrire a questi pazienti qualche mese in più da condividere con i propri cari. Pertanto, l’urgenza di fornire risposte chiare e rapide è evidente.