Oggi la città di San Severo vive una giornata di dolore e profonda riflessione. Il sindaco, prof.ssa Lidya Colangelo, ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Celeste Rita Palmieri, vittima di femminicidio, che si terranno alle ore 16:00 presso la Chiesa dell’Immacolata. L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia della giovane madre, uccisa il 18 ottobre da colpi di arma da fuoco, in un crimine che ha scosso profondamente la popolazione.

La tragica vicenda ha lasciato un segno indelebile nella città. Celeste Rita Palmieri, madre di cinque figli, alcuni dei quali minorenni, è stata brutalmente strappata alla vita in circostanze che hanno gettato San Severo nello sgomento e nel lutto. Il femminicidio, la cui efferatezza non ha precedenti nella storia della città, ha colpito l’opinione pubblica e suscitato una vasta ondata di solidarietà verso i familiari della vittima, privati improvvisamente e tragicamente di una figura centrale della loro vita.

In segno di rispetto e partecipazione al lutto, l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche in programma durante le ore del funerale. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutte le istituzioni cittadine, mentre il sindaco ha rivolto un invito ai concittadini, ai titolari di attività commerciali, alle organizzazioni politiche, sociali e sportive di esprimere il proprio rispetto sospendendo temporaneamente le attività lavorative e raccogliendosi in un momento di silenzio e riflessione.

Il funerale di Celeste Rita Palmieri sarà un momento solenne in cui la comunità si riunirà non solo per piangere la scomparsa di una donna, ma anche per denunciare l’orrore della violenza di genere. La città, unita nel dolore, si farà portavoce di un messaggio di condanna contro il femminicidio, fenomeno tristemente sempre più frequente in Italia. Il dolore per la perdita di Celeste non è solo privato, ma collettivo: il femminicidio, oltre a distruggere una famiglia, colpisce tutta la società, lasciando una ferita profonda e difficile da sanare.

“San Severo oggi si ferma – ha dichiarato il sindaco Lidya Colangelo – per onorare la memoria di Celeste Rita Palmieri e per manifestare vicinanza alla sua famiglia. Ma soprattutto, ci fermiamo per riflettere su una piaga sociale, quella della violenza contro le donne, che non possiamo più permetterci di ignorare”. Le sue parole, cariche di dolore, risuonano come un appello alla coscienza collettiva, nella speranza che tragedie come quella che ha colpito Celeste non si ripetano mai più.

L’invito a partecipare al lutto cittadino è stato accolto da numerosi cittadini, associazioni e istituzioni locali. Nelle strade di San Severo, il silenzio sarà il segno tangibile di una comunità che si ferma per onorare una vita spezzata e per esprimere la propria solidarietà a chi resta, in particolare ai figli di Celeste, privati della loro madre in modo tanto crudele e ingiusto.

L’ordinanza sindacale, che proclama il lutto cittadino, è anche un richiamo all’importanza di contrastare ogni forma di violenza di genere. Le istituzioni, le associazioni e i cittadini di San Severo sono chiamati a trasformare questo momento di lutto in un impegno concreto per costruire una società più giusta, dove nessuna donna debba più temere per la propria vita a causa della violenza maschile.

Alla celebrazione delle esequie sono attese numerose autorità locali, rappresentanti delle forze dell’ordine, ma soprattutto tanti cittadini che, con la loro presenza, vorranno manifestare vicinanza alla famiglia Palmieri e dire basta a questa violenza senza senso.

Mentre la comunità si raccoglie in preghiera nella Chiesa dell’Immacolata, il pensiero va ai cinque figli di Celeste, simbolo di un futuro che dovrà essere ricostruito su basi di giustizia e rispetto reciproco. La loro perdita è incommensurabile, e tutta la città si impegna a non lasciarli soli in questo momento di profondo dolore.

San Severo, oggi, piange una delle sue figlie e, nel farlo, promette di non dimenticare. La memoria di Celeste Rita Palmieri continuerà a vivere nella battaglia per un mondo libero dalla violenza e dalla sopraffazione.