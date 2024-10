Solidarietà del gruppo CON di Capitanata ai sindaci per la lettera al Commissario all'Immigrazione

Il gruppo CON di Capitanata esprime piena solidarietà ai sindaci della nostra provincia che hanno recentemente inviato una lettera al Commissario all’immigrazione nominato dal governo. È essenziale riconoscere e sostenere l’incessante lavoro dei nostri amministratori locali, che si trovano in prima linea nell’affrontare una crisi complessa e spesso dimenticata dalle istituzioni centrali.

Le preoccupazioni sollevate dai sindaci riguardo alla gestione dell’immigrazione e all’abbandono delle nostre comunità non solo sono legittime, ma rappresentano un appello urgente per un cambiamento di rotta da parte del governo Meloni che ipotizza di spendere un miliardo di euro per pochi migranti da trasferire in Albania,e destina poco più di un decimo cioè 100 milioni di euro all’Italia per superare gli insediamenti abusivi e irregolari.

Invitiamo la Premier nei suoi continui viaggi verso l’Albania di fermarsi qui in Capitanata per venire a vedere personalmente la situazione di degrado e di pericolosità che esiste a Borgo Mezzanone e nelle città e nei paesi della nostra Capitanata.

Contestiamo la scelta del Governo di investire fino a un miliardo di euro in Albania per poche decine di migranti, destinando, invece, circa 100 milioni per risolvere la situazione delle migliaia e migliaia di immigrati presenti in Italia e divenuti per lo più irregolari per una politica miope dei governi che di sono succeduti.

Chiediamo di invertire l’ordine dei finanziamenti tra l’Italia e l’Albania attuando politiche che mirino effettivamente a gestire l’immigrazione trasformandola da problematica in grande opportunità per lo sviluppo. Le soluzioni offerte finora, invece di risolvere i problemi, sembrano volte a creare una narrazione mediatica e populista.

La creazione in Italia di insediamenti temporanei inadeguati, come le baraccopoli per i migranti ancora regolari, evidenzia la mancanza di strategie concrete e umano-centrate. La nostra provincia non merita di continuare ad essere un palcoscenico per pratiche indegne e inefficaci.

Invitiamo, quindi, la premier a venire in Capitanata per prendere in considerazione le richieste dei sindaci e a stabilire un dialogo genuino con le comunità locali, che conoscono e affrontano quotidianamente le sfide legate all’immigrazione. Solo così potremo costruire un sistema di accoglienza che rispecchi i valori di umanità e solidarietà che caratterizzano la nostra terra.

Nota Stampa a cura del gruppo CON di Capitanata.