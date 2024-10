Francesco Totti ha lasciato il calcio il 28 maggio 2017, ma nella sua testa forse non ha mai smesso davvero. Lo rivelano le ultime dichiarazioni rilasciate dall’ex capitano della Roma in un’intervista a Betsson Sport. “Un mio ritorno in campo? Nella vita mai dire mai – ha dichiarato l’ex numero dieci giallorosso -. Ci sono già stati dei giocatori in passato che erano tornati a giocare dopo alcuni anni”. “Mi hanno cercato alcune squadre di Serie A di recente… mi hanno fatto venire un po’ di pazzia”, ha poi svelato aggiungendo un clamoroso retroscena. “Sono chiacchiere, si fa per scherzare: in 2-3 mesi sarei pronto!

La Lazio non l’avrei presa in considerazione, può darsi che mi chiami l’Inter… (che ha come sponsor di maglia proprio Betsson, ndr). Smettere non è stata una mia scelta, forse anche per quello mi è rimasta quella cosa dentro” ha detto ancora Totti.

Dall’addio al calcio di Totti sono trascorsi ormai quasi sette anni, ma l’ex Pupone si è sempre tenuto in forma col padel, ha partecipato alla King World Cup e ha sempre continuato a giocare con la maglia del “Totti Sporting Club Ca8”, la sua squadra amatoriale di “Calcio a 8”. Una presenza “ingombrante” viste le giocate che l’ex fenomeno giallorosso è ancora in grado di fare a 48 anni suonati.

Numeri che evidentemente non sono passati inosservati anche in qualche stanza dei bottoni della Serie A. Come svelato dal diretto interessato, infatti, alcuni club del campionato italiano l’avrebbero contattato di recente per capire se il suo addio al calcio fosse davvero definitivo o se ci fossero margini per un suo eventuale ritorno in campo. Una rivelazione clamorosa.

TGCOM