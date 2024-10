Manfredonia. Mentre le precipitazioni autunnali continuano a colpire Manfredonia, all’interno delle mura di Palazzo San Domenico si verificano eventi altrettanto copiosi, ma di natura amministrativa. Le variazioni di bilancio, infatti, si susseguono con una frequenza che ha ormai assunto toni compulsivi, senza una chiara logica né temporale né gestionale.

Il consigliere comunale Ugo Galli ha recentemente preso posizione sulla questione, esprimendo serie preoccupazioni su come l’amministrazione stia gestendo le risorse pubbliche. “Dopo i numerosi provvedimenti adottati tra settembre e ottobre per rimediare a evidenti deficienze programmatiche che hanno portato a drammatici eventi, come quelli accaduti nella villa comunale, la giunta continua imperterrita con ulteriori variazioni di bilancio,” ha dichiarato Galli.

Questa tendenza ad adottare misure senza un adeguato coordinamento ha generato una confusione amministrativa che sembra non avere fine. “Ci troviamo di fronte a un susseguirsi di decisioni, una dopo l’altra, che non solo si sovrappongono tra loro, ma che vengono prese senza rispettare nemmeno i più basilari criteri di buona gestione finanziaria,” ha affermato il consigliere. Le sue parole fanno riferimento anche ai continui richiami da parte dell’organo di revisione, il quale ha evidenziato come queste modalità siano contrarie alle regole di un’amministrazione sana e trasparente.

A complicare ulteriormente la situazione, Manfredonia è attualmente un comune in stato di pre-dissesto, circostanza che rende ancor più critica ogni decisione finanziaria. La frequenza con cui vengono introdotte nuove variazioni di bilancio desta preoccupazione, soprattutto in un contesto economico tanto fragile. “Non capiamo come sia possibile procedere in questo modo, ignorando completamente le criticità sollevate e i vincoli imposti da una situazione di pre-dissesto. Eppure, malgrado ciò, l’amministrazione continua imperterrita, come se nulla fosse,” ha aggiunto Galli.

Un altro punto di frizione riguarda la decisione dell’amministrazione di affidare nuovamente a un avvocato esterno l’incarico di rappresentare e difendere il comune nel processo penale “Giù le mani”. La giunta ha deciso di ricorrere a un professionista esterno, prevedendo un ulteriore esborso a carico delle finanze locali, nonostante la presenza di un avvocato interno al comune. “Non riusciamo a comprendere il motivo di questa scelta, dato che l’amministrazione ha già a disposizione un avvocato comunale interno, il quale ha peraltro già gestito procedimenti estremamente complessi, come quello condotto dalla Direzione Distrettuale Antimafia,” ha spiegato Galli.

L’affidamento di incarichi legali esterni è una pratica che, secondo le regole vigenti, dovrebbe avvenire solo in casi eccezionali, ma nel provvedimento adottato dalla giunta non viene specificata alcuna motivazione che giustifichi questa eccezionalità. “L’errore può capitare, ma perseverare con questa modalità di gestione delle risorse pubbliche è qualcosa di inaccettabile,” ha affermato il consigliere, citando l’antico adagio “Errare è umano, perseverare è diabolico”, che sembra riassumere il suo pensiero sulla condotta dell’amministrazione comunale.

Le critiche del consigliere Ugo Galli non si limitano a questo singolo episodio, ma riflettono un malessere più profondo rispetto all’intera gestione dell’amministrazione comunale di Manfredonia. Il consiglio comunale è stato convocato per mercoledì prossimo per discutere l’ultima variazione di bilancio, ma, come segnalato dal consigliere, la giunta ha già annunciato una nuova variazione, quasi contemporaneamente alla convocazione del consiglio. Questo susseguirsi di provvedimenti, che sembrano sovrapporsi in maniera casuale, senza alcuna logica apparente, sta sollevando numerosi interrogativi.

“La situazione finanziaria del comune è già critica, eppure assistiamo a una gestione che sembra ignorare completamente i vincoli imposti dal pre-dissesto,” ha concluso Galli. “Non solo non viene data risposta alle osservazioni che noi consiglieri formuliamo, ma si procede in maniera autonoma e disordinata, senza alcun rispetto per i principi di trasparenza e di responsabilità che dovrebbero guidare ogni amministrazione.”

In attesa del consiglio comunale, la cittadinanza guarda con preoccupazione agli sviluppi futuri, mentre le piogge continuano a cadere, metaforicamente e non, su una città che spera di vedere presto un raggio di sole nella gestione dei propri affari pubblici.”