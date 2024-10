Un’operazione di soccorso delicata, a cura dei vigili del fuoco compartimento di Manfredonia, è in corso nei pressi dei tornanti di San Salvatore, un’area montuosa situata nel territorio sipontino, nei pressi di Villa Rosa. Una persona è rimasta bloccata su un costone roccioso, presumibilmente a causa di un infortunio o di un forte stato di stanchezza. Secondo le prime informazioni, la persona si sarebbe avventurata lungo il sentiero senza più riuscire a muoversi autonomamente, rendendo necessario l’intervento delle squadre di soccorso.

La situazione è stata prontamente segnalata da quanti hanno notato la persona in difficoltà. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi, coordinata dalle autorità locali di Manfredonia. Le operazioni coinvolgono una squadra dei vigili del fuoco di Manfredonia, che hanno raggiunto il luogo non appena ricevuta la segnalazione, tentando di avvicinarsi al punto in cui si trova la persona in difficoltà.

Data la conformazione del terreno, particolarmente scosceso e pericoloso, i soccorritori hanno dovuto procedere con cautela per non mettere a rischio ulteriori vite.