Home // Cronaca // Aeroitalia debutta a Foggia: oltre 1.600 biglietti venduti in 48 ore

BIGLIETTI Aeroitalia debutta a Foggia: oltre 1.600 biglietti venduti in 48 ore

Venduti più di 1.600 biglietti sui nuovi voli Aeroitalia, che dal 1° novembre farà il suo esordio ufficiale nello scalo foggiano

Aeroitalia debutta a Foggia: oltre 1.600 biglietti venduti in 48 ore

Aeroitalia - ph Alpauno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Ripartenza con numeri straordinari per l’aeroporto Gino Lisa: in appena 48 ore sono stati venduti più di 1.600 biglietti sui nuovi voli Aeroitalia, che dal 1° novembre farà il suo esordio ufficiale nello scalo foggiano.

La compagnia, fondata nel 2022 e già attiva con 15 aeromobili, 3 milioni di passeggeri l’anno e 82 voli quotidiani, subentrerà a Lumiwings con un collegamento giornaliero Foggia–Milano Malpensa e due voli settimanali per Torino, operati il lunedì e il venerdì. Il riscontro del pubblico è immediato: mille biglietti venduti per Milano e circa 600 per Torino nelle prime due giornate di apertura delle prenotazioni.

Dal 15 dicembre si aggiungerà anche la nuova rotta per Bologna, mentre nel medio termine l’obiettivo dichiarato è attivare il collegamento con Roma, inserendo Foggia in uno scacchiere nazionale sempre più competitivo.

Secondo l’amministratore delegato Gaetano Francesco Intrieri, la Puglia è “la regione con le maggiori prospettive di crescita passeggeri nei prossimi cinque anni”, e Foggia rappresenta lo scalo ideale da cui ripartire. “Siamo molto soddisfatti di questo risultato – ha commentato – non ci aspettavamo una risposta così immediata”.

Per il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, la presenza di Aeroitalia segna “un nuovo inizio per Foggia”, frutto di ingenti investimenti regionali, tra cui 12,5 milioni di euro per l’aerostazione e 36 milioni destinati al Villaggio Azzurro e al centro della Protezione civile.

Lo riporta bari.repubblica.it.

