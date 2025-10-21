Alla pugliese Domenica Lorusso il 'Premio De Sanctis per la Ricerca'

Giovedì 23 ottobre 2025, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, si terrà la prima edizione del Premio De Sanctis per la Ricerca, promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca. L’iniziativa, intitolata al professor Giovanni Scambia, ginecologo oncologo scomparso recentemente e figura di riferimento internazionale, intende celebrare la ricerca che si trasforma in cura, speranza e futuro.

La cerimonia vedrà la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini, della Rettrice Antonella Polimeni, e dei rappresentanti della Fondazione De Sanctis, tra cui Gianni Letta e Alessandra Gallone. Moderatrice dell’evento sarà Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettrice del TG2.

Otto i premiati per il loro straordinario contributo nel campo delle scienze della vita:

Silvio Garattini , Fondatore dell’Istituto Mario Negri, riceverà il Premio alla Carriera per la dedizione alla scienza, all’etica e alla salute pubblica.

Roberto Burioni , professore di microbiologia e virologia, sarà riconosciuto per aver difeso il rigore scientifico e reso la scienza comprensibile a tutti .

Maria Leptin , Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca, per il suo impegno nel promuovere una ricerca libera, interdisciplinare e d'eccellenza in Europa e nel mondo .

Sammy Basso (alla memoria), per aver trasformato la malattia in un messaggio universale di forza e amore per la scienza .

Domenica Lorusso , per il ruolo pionieristico nella ricerca clinica oncologica e nello sviluppo di terapie personalizzate per i tumori ginecologici .

Maurizio D'Incalci , per una vita dedicata alla farmacologia molecolare e alle strategie antitumorali innovative .

Giovanna Lattanzi , per il contributo alla genetica molecolare e allo studio delle malattie rare , aprendo nuove prospettive nella medicina di precisione.

, per il contributo alla , aprendo nuove prospettive nella medicina di precisione. PTA Lab – Team Università di Bologna FABIT, per l’eccellenza nella ricerca peptidica e per aver costruito un laboratorio giovane e innovativo.

Il premio rappresenta un atto di fiducia nella scienza e nei suoi protagonisti, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza italiana, promuovere la cultura della ricerca vicino ai cittadini e costruire ponti tra scienza, società e istituzioni.

La cerimonia gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è resa possibile grazie alla collaborazione con AstraZeneca, Lilly ed Enel. Partner istituzionale è la Rai, con il TGR come media partner, insieme all’agenzia Studio BElive.