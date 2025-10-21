Edizione n° 5860

BALLON D'ESSAI

CRONACA // Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola
20 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

INTERVENTO // Ex Ilva, Landini: “Serve un intervento diretto dello Stato per salvare il settore”
20 Ottobre 2025 - ore  13:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Alla pugliese Domenica Lorusso il ‘Premio De Sanctis per la Ricerca’

PREMIO Alla pugliese Domenica Lorusso il ‘Premio De Sanctis per la Ricerca’

Giovedì 23 ottobre 2025, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, si terrà la prima edizione del Premio De Sanctis per la Ricerca

Alla pugliese Domenica Lorusso il 'Premio De Sanctis per la Ricerca'

Domenica Lorusso - Fonte Immagine: oncoinfo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

Giovedì 23 ottobre 2025, presso l’Università di Roma “La Sapienza”, si terrà la prima edizione del Premio De Sanctis per la Ricerca, promosso dalla Fondazione De Sanctis in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca. L’iniziativa, intitolata al professor Giovanni Scambia, ginecologo oncologo scomparso recentemente e figura di riferimento internazionale, intende celebrare la ricerca che si trasforma in cura, speranza e futuro.

La cerimonia vedrà la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini, della Rettrice Antonella Polimeni, e dei rappresentanti della Fondazione De Sanctis, tra cui Gianni Letta e Alessandra Gallone. Moderatrice dell’evento sarà Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettrice del TG2.

Otto i premiati per il loro straordinario contributo nel campo delle scienze della vita:

  • Silvio Garattini, Fondatore dell’Istituto Mario Negri, riceverà il Premio alla Carriera per la dedizione alla scienza, all’etica e alla salute pubblica.
  • Roberto Burioni, professore di microbiologia e virologia, sarà riconosciuto per aver difeso il rigore scientifico e reso la scienza comprensibile a tutti.
  • Maria Leptin, Presidente del Consiglio Europeo della Ricerca, per il suo impegno nel promuovere una ricerca libera, interdisciplinare e d’eccellenza in Europa e nel mondo.
  • Sammy Basso (alla memoria), per aver trasformato la malattia in un messaggio universale di forza e amore per la scienza.
  • Domenica Lorusso, per il ruolo pionieristico nella ricerca clinica oncologica e nello sviluppo di terapie personalizzate per i tumori ginecologici.
  • Maurizio D’Incalci, per una vita dedicata alla farmacologia molecolare e alle strategie antitumorali innovative.
  • Giovanna Lattanzi, per il contributo alla genetica molecolare e allo studio delle malattie rare, aprendo nuove prospettive nella medicina di precisione.
  • PTA Lab – Team Università di Bologna FABIT, per l’eccellenza nella ricerca peptidica e per aver costruito un laboratorio giovane e innovativo.

Il premio rappresenta un atto di fiducia nella scienza e nei suoi protagonisti, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza italiana, promuovere la cultura della ricerca vicino ai cittadini e costruire ponti tra scienza, società e istituzioni.

La cerimonia gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è resa possibile grazie alla collaborazione con AstraZeneca, Lilly ed Enel. Partner istituzionale è la Rai, con il TGR come media partner, insieme all’agenzia Studio BElive.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Avete mai fatto caso che ogni tanto si incrocia qualcuno che non va fatto incazzare? Quello sono io!” Clint Eastwood - Walt Kowalski

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.